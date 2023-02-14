На Украине создают "гвардии наступления" из идейных нацистов

Киевский режим вербует новобранцев во вновь создаваемые подразделения — штурмовые бригады "гвардии наступления". Согласно информации, таковых намерены "укомплектовать" восемь и они будут состоять из идейных нацистов с боевым опытом, передаёт EADaily.

По словам исполняющего обязанности главы МВД Украины Игоря Клименко, у бригад будет "достаточно ненависти, чтобы уничтожать врага".

"Основной костяк бригад, правда, весьма незначительный, сформирован из идейных нацистов, прошедших через горнило кровопролитных сражений. Некоторые из них вернулись из российского плена", — передаёт издание.

Когда именно будут сформированы штурмовые бригады, в статье не уточнили. Кроме того, нет информации, на каких направлениях фронта будут работать нацисты.

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