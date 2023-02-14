Генштаб ВСУ косвенно подтвердил выход ВС России к дороге Марьинка-Угледар

Утренняя сводка Генштаба ВСУ традиционно сообщала об "отражённых ВСУ атаках", но командование боевиков обмолвилось о выходе ВС РФ к населённому пункту Победа Марьинского района.

Село находится к юго-западу от Марьинки и расположено непосредственно на автодороге, которая соединяет этот город и Угледар, где сейчас ведёт бои морская пехота Тихоокеанского флота ВМФ РФ.

Это означает, что подразделения ВС РФ уже контролируют дорогу Марьинка-Угледар и перерезали сообщение между частями ВСУ, обороняющими эти населённые пункты, то есть Угледар вскоре окажется в плотном кольце.

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