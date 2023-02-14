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Военкор Сладков проинформировал, почему обычные украинцы воюют против России: промыли мозги

Силовые структуры

Военкор Александр Сладков задался вопросом: почему обычные украинцы идут воевать против России? Вероятно, им "промыли мозги", полагает он.

Военкор Сладков проинформировал, почему обычные украинцы воюют против России: промыли мозги

Первой причиной противостояния корреспондент называет веру в превосходство украинской нации над "русской ордой".

"Да, многие действительно верят в бредовые идеи о том, что украинцы — настоящие русские, у которых ордынцы украли историю и даже название. Интересный факт, но уже несколько лет на украинском ТВ Россию принято называть Московией, потому что настоящая, Россия это украина", — пишет Сладков в своём Telegram-канале.

Ещё один момент — это защита своей "сытой жизни", так как большое количество жителей Украины уверены, что они живут намного богаче, чем россияне. Однако, глядя на освобождённые города Незалежной, сложно в это поверить, рассуждает военкор.

Определённая часть населения страны воюет за некую иллюзию свободы от России, уверен Сладков. Но стоит ли об этом говорить, если в РФ не было ни одного "Майдана", а Украина за 9 лет сменила трёх президентов, к тому же меняли их не украинцы.

"Ещё одной распространённой причиной является страх приближения линии фронта. Многие люди знают или подсознательно догадываются, как Украина "защищает" свои города, поэтому предпочитают приложить максимум усилий для того, чтоб это происходило как можно дальше от их дома", — считает военкор.

Он отметил, что ещё с давних времён Украина была уверена, что кормит Россию, но на самом деле весь Советский Союз кормил её. Пока РФ была рядом, Украина процветала, но "потом ненависть взяла верх над логикой. Это болезнь. Причём несовместимая с жизнью Украины", заключил Сладков.

Ранее военкор предположил, что генеральная битва СВО может произойти в Одессе.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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