Военкор Сладков порассуждал о генеральном сражении в Одессе в ходе СВО на Украине

Военный корреспондент Александр Сладков предложил свою версию генерального сражения в ходе спецоперации. Ставку он делает на Одессу, так как в случае удачи российской армии Украина будет полностью отрезана от Чёрного моря.

"Возможно, штурм Одессы где-то ко 2-му мая решит всё в нашей СВО. Тут у нас большой спектр манёвров, и наш флот может попросить сатисфакции за крейсер "Москва", и морпехи сумеют показать вариант своего классического применения", — рассуждает Сладков.

Военкор считает, что есть предпосылки к такому развитию событий, так как ВС России набирают потенциал, в то время как возможности противника снижаются. Танки Leopard являются серьёзным фактором, но они вовсе не панацея, резюмировал Сладков.