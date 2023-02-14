RT: Марьинка практически полностью уничтожена

В Марьинке продолжаются ожесточённые бои. Данный населённый пункт на сегодня практически полностью уничтожен. Он стал "кладбищем" натовской техники.

Военный корреспондент RT Игорь Жданов побывал на месте событий. Он отметил что военные действия идут круглосуточно. Противник находится в близости: всего в 400 метрах. Российские солдаты подтверждают плотность боёв.

"Противник подтягивает резервы, мы их "перемалываем" артиллерией, заходим на позиции. Вот пехота работает, штурмует", — рассказал боец ВС РФ.

Напоминаем, Марьинка имеет важное значение для ВСУ. Её потеря откроет РФ дорогу на передовые гарнизоны украинцев к северу от города.

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