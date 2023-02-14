МК: боец с позывным Хан назвал главный недостаток снайперов-биатлонистов ВСУ

В зоне спецоперации на Украине на стороне ВСУ воюет сейчас очень много наёмников, среди которых часто встречаются спортсмены-биатлонисты, переквалифицировавшиеся в снайперов. Но у них есть один большой недостаток. Об этом рассказал снайпер одного из добровольческих подразделений ДНР с позывным "Хан" в беседе с "МК".

По словам военного, профессиональные спортсмены значительно выигрывают в навыках в стрелковом деле по сравнению с обычными солдатами. Однако их не стоит называть снайперами, добавил собеседник издания.

Биатлонисты — это стрелки, которые привыкли к краткосрочной работе, пояснил боец.

"Пробежал свою дистанцию, лёг спокойно, выстрелил и всё. Он понимает, что мишень — это не человек", — заключил снайпер.

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