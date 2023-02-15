Sky News: на Украине погиб восьмой британский наёмник, сражавшийся на стороне Киева

На Украине погиб уже восьмой гражданин Великобритании, который участвовал в боевых действиях на стороне Киева, передаёт Sky News, ссылаясь на британских дипломатов.

По информации телеканала, МИД Британии активно взаимодействует с украинскими властями по вопросам, связанным со смертью наёмника. При этом представители ведомства отказались раскрывать личность погибшего военнослужащего.

"Мы поддерживаем семью гражданина Великобритании, который умер на Украине", — сказал британский дипломат.

Ранее стало известно, что 50-летний наёмник из Франции получил смертельное ранение в голову под Донецком. Он участвовал в боях с августа по декабрь 2022 года.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.