Иностранные наёмники всё часто становятся уничтоженными в зоне спецоперации на Украине. Те, кто остаётся живым, бегут из ВСУ, так как не желают умирать. Радио RMC сообщило о ликвидации очередного добровольца из Франции, который воевал на украинской стороне.
7 февраля 50-летний Давид Д. получил смертельное ранение в голову под Донецком, сообщает источник. Наёмник участвовал в боях с августа по декабрь 2022 года.
Сообщается, что мужчина не был зарегистрирован в реестре французов, которые живут на Украине, в консульстве о нём тоже не было известно.
Труп наёмника находится в морге города Славянск, затем его направят в Днепр, а после отправят на родину. Радиостанция отмечает, что это третий французский доброволец, который погиб с начала СВО.
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Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.