Арестович объяснил, почему Байден не едет на Украину: "Не хочет"

Вашингтон окончательно не заводит тесные отношения с киевской властью, чтобы оставить лазейку для диалога с Россией на случай "проблем" с Пекином.

Об этом сообщил экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

На вопрос, "почему Байден остался чуть ли не единственным, кто из основных противников Москвы, не был на Украине", он ответил, что "желание использовать РФ как антикитайскую историю — никуда не делось".

"В случае будущего столкновения с Китаем или текущей холодной войны с Китаем, вопрос позиции Москвы как возможного фактора сдерживания — ему 600 лет, этому вопросу. Россия или Московия, которая сдерживает движение из Азии. А для этого, они считают, что не нужно делать каких-то крайних действий, когда совсем уже все пути отсекут", — в интервью украинской журналистке рассказал украинский пропагандист.

По его словам, политика США в этом и состоит — сочетание жёсткой прагматики с жёстким давлением по вопросам "когда вы защитите наши интересы". То есть, ударить ядерным оружием они по российской армии на территории Украины могут, а вот ехать в Киев Джо Байден не хочет при этом, подытожил Арестович.