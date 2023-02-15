Марочко: Киев возводит эшелонированную оборону на Краснолиманском направлении

Украинские подразделения приступили к возведению эшелонированной обороны на Краснолиманском направлении. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, киевский режим привлекает к таким работам муниципальные предприятия Харькова. Он добавил, что военная техника, находящаяся на территории этого города, активно используется в ходе строительства оборонительной линии.

"На Краснолиманском направлении противник сооружает новые фортификационные сооружения и строит эшелонированную оборону", — подчеркнул Марочко в беседе с РИА Новости.

Как пояснил офицер, частные фермерские хозяйства тоже отдали свою технику украинским военным, которые занимаются созданием укрепрайонов.

Ранее Марочко сообщил, что офицеры Вооружённых сил Украины (ВСУ) избивают военнослужащих за невыполнение приказов и оставление позиций в Артёмовске.

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