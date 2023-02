Разведчики ВС РФ продвигаются вперёд у Кременной под плотным миномётным обстрелом

Российские подразделения продолжают планомерно двигать вперёд линию боевого соприкосновения под Кременной, невзирая на отчаянное сопротивление ВСУ.

Разведчики ВС РФ используют каждый перерыв между миномётными обстрелами националистов, чтобы занять новые рубежи, рассказал военкор издания "Известия" Алексей Полторанин.

По словам репортёра, именно эти смельчаки обнаруживают украинские формирования и тут же сообщают координаты артиллерийским расчётам российских войск.

Полторанин добавил, что неприятель всячески пытается сдержать наше продвижение, но каждая контратака боевиков приводит к серьёзным потерям личного состава ВСУ.

