Разведка Украины: Россия будет атаковать на востоке и уже накопила для этого живую силу

Your browser does not support the audio element.

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины считают, что Россия будет атаковать на востоке и уже накопила для этого живую силу. По мнению Киева такие атаки, кроме прочего, будут иметь ещё и цель — сорвать контрнаступление украинской армии.

Российские военные продолжают делать крепкие атаки по Угледару и Бахмуту (Артёмовску), понимая, что наступление украинских сил неизбежно, пытаясь его сбить определенным образом, заявил в среду представитель ГУР Андрей Юсов.

Однако повторения сценария 24 февраля с наступлением России на нескольких направлениях с разных сторон не будет, добавил спикер.

Он призвал не сравнивать теперешнюю активизацию РФ с тем, что происходило в начале 2022 года.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Барабанов: "Прозападная элита РФ готова слить СВО ради баблища"