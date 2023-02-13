Несколько дней назад командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов был отравлен. Ему передали письмо, которое было пропитано химическим веществом. Однако Алаудинов сразу же понял это по едкому запаху и вовремя принял необходимые меры: обработал руки и тщательно промыл носовую полость. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Также пострадали два адъютанта, которые контактировали с конвертом.
"Отравленные поступили в медсанбат, где, благодаря квалифицированным и грамотным действиям начальника и двух бойцов-медиков, один из которых оказался профессиональным токсикологом, удалось избежать тяжких последствий", — указал он.
На данный момент Алаудинов и оба адъютанта находятся в столичной клинике и идут на поправку. Специалисты взяли биологические материалы для изучения и выявления отравляющего вещества.
"Параллельно идёт расследование покушения, выявление причастных. Результаты уже есть", — заявил Кадыров в своём Telegram-канале.
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