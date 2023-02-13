Кадыров: командира "Ахмата" Алаудинова отравили химическим веществом

Несколько дней назад командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов был отравлен. Ему передали письмо, которое было пропитано химическим веществом. Однако Алаудинов сразу же понял это по едкому запаху и вовремя принял необходимые меры: обработал руки и тщательно промыл носовую полость. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Также пострадали два адъютанта, которые контактировали с конвертом.

"Отравленные поступили в медсанбат, где, благодаря квалифицированным и грамотным действиям начальника и двух бойцов-медиков, один из которых оказался профессиональным токсикологом, удалось избежать тяжких последствий", — указал он.

На данный момент Алаудинов и оба адъютанта находятся в столичной клинике и идут на поправку. Специалисты взяли биологические материалы для изучения и выявления отравляющего вещества.

"Параллельно идёт расследование покушения, выявление причастных. Результаты уже есть", — заявил Кадыров в своём Telegram-канале.