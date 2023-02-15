Рогов: ВСУ хотят начать наступление и перерезать сухопутный коридор в Крым

Вооружённые силы Украины (ВСУ) планируют начать наступление в Запорожской области, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым, следует из заявления представителя администрации региона Владимира Рогова.

По его словам, намерения Киева хорошо известны российским военнослужащим. Он отметил, что украинские войска не должны рассчитывать на "лёгкую прогулку" до Крымского полуострова. Как пояснил чиновник, в Запорожской области возведена мощная эшелонированная оборона, которая остановит атаки ВСУ.

"Целью наступления в Запорожской области является попытка перерезать сухопутный коридор в Крым и Херсонскую область", — подчеркнул Рогов в интервью РИА Новости.

Он также сообщил о продолжении взаимных обстрелов на линии соприкосновения. Однако о каком-либо продвижении ВСУ речи не идёт, заключил представитель администрации.

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