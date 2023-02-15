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Рогов: ВСУ хотят начать наступление и перерезать сухопутный коридор в Крым

Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) планируют начать наступление в Запорожской области, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым, следует из заявления представителя администрации региона Владимира Рогова.

Рогов: ВСУ хотят начать наступление и перерезать сухопутный коридор в Крым

По его словам, намерения Киева хорошо известны российским военнослужащим. Он отметил, что украинские войска не должны рассчитывать на "лёгкую прогулку" до Крымского полуострова. Как пояснил чиновник, в Запорожской области возведена мощная эшелонированная оборона, которая остановит атаки ВСУ.

"Целью наступления в Запорожской области является попытка перерезать сухопутный коридор в Крым и Херсонскую область", — подчеркнул Рогов в интервью РИА Новости.

Он также сообщил о продолжении взаимных обстрелов на линии соприкосновения. Однако о каком-либо продвижении ВСУ речи не идёт, заключил представитель администрации.

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О будущем Украины и СВО
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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