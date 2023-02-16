Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В эфир датского телеканала DRTV попал военный ВСУ с шевроном ИГИЛ*
Норин: "Отобрать Херсон можно лишь двумя способами, но усилий ВС РФ пока не видно"
Российский военнопленный заявил, что ВСУ заставляли его мать провести акцию в Москве
Кнутов рассказал, как воздушные шары обманывают ПВО Украины: создают иллюзию самолёта
РИА Новости: танковый экипаж РФ каждый день совершает до 4 атак на Запорожском направлении
Минобороны впервые показало применение артиллерийских орудий "Хоста" в зоне СВО
Экс-офицер Пентагона Коффлер: украинский конфликт способен разорвать Европу на куски
Рано утром корабли ВМФ России нанесли массированный ракетный удар по территории Украины
Politico: власти США не подталкивают Украину к попыткам захватить Крым

Полковник Матвийчук: Запад обучил 70 тысяч бойцов для ВСУ, но нет техники и боеприпасов

Силовые структуры

Обучение в западных странах прошли 70 тысяч военнослужащих ВСУ, но для формирования полноценного ударного корпуса у Киева не хватает техники и боеприпасов, заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Полковник Матвийчук: Запад обучил 70 тысяч бойцов для ВСУ, но нет техники и боеприпасов

По словам бывшего офицера спецназа, украинские боевики проходили подготовку в Великобритании, Германии и США. Как предполагалось, обученное за рубежом подразделение должно было контратаковать на одном из участков линии боевого соприкосновения, но бойцы до сих пор находятся в глубоком тылу.

"Чтобы они стали солдатами и офицерами, им нужна техника. Её нет. Боеприпасов тоже. О каком наступлении может быть речь? Да ни о каком", — пояснил полковник в отставке в интервью изданию URA.RU.

Даже после того, как на Украину поступит очередная партия вооружения НАТО, понадобится около трёх месяцев для слаживания взводов, рот и освоения техники. Матвийчук добавил, что российское командование прекрасно осознаёт угрозу, а потому по создаваемой наступательной группировке будут наноситься постоянные удары.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
ВСУ расстреляли врачей под Угледаром — Гагин

Боевики ВСУ совершили очередное военное преступление: расстреляли группу врачей, которые планировали эвакуировать раненых из-под Угледара, сообщил Ян Гагин.

Гагин: украинские войска расстреляли врачей под Угледаром
РИА Новости: Запад предложил ВСУ оружие, которое изменит правила боя в зоне СВО на Украине
Стало известно, какое предложение Запада Киеву изменит всё на поле боя
Подлёт российских БПЛА привёл к вскрытию западной линии ПВО
"Уволили из театра накануне торжества": Домогаров раскритиковал руководство театра Моссовета
Рожденные 16 февраля Водолеи отличаются широтой души Соломон Соловьев Вопрос мигрантов остаётся болезненным для всей Европы Сергей Лебедев Справедливый вопрос к Путину: почему РФ поддерживает киевский режим? Любовь Степушова
Как можно остановить гангрену у Костомарова, объяснили врачи
Мощный взрыв разбудил весь Донецк
"Поддержала Ахеджакову": в Санкт-Петербурге отменены спектакли с участием Раппопорт и Серебрякова
"Поддержала Ахеджакову": в Санкт-Петербурге отменены спектакли с участием Раппопорт и Серебрякова
Последние материалы
В эфир датского телеканала DRTV попал военный ВСУ с шевроном ИГИЛ*
Выбор первой в жизни машины: плохо, если покупка происходит на эмоциях
Норин: "Отобрать Херсон можно лишь двумя способами, но усилий ВС РФ пока не видно"
Российский военнопленный заявил, что ВСУ заставляли его мать провести акцию в Москве
Кнутов рассказал, как воздушные шары обманывают ПВО Украины: создают иллюзию самолёта
Удар ниже пояса не получился: замену ушедшей "Виагре" нашли нутрициологи
РИА Новости: танковый экипаж РФ каждый день совершает до 4 атак на Запорожском направлении
Присадки для авто: бесполезные чудо-составы, вредные или необходимые?
Минобороны впервые показало применение артиллерийских орудий "Хоста" в зоне СВО
Полковник Матвийчук: Запад обучил 70 тысяч бойцов для ВСУ, но нет техники и боеприпасов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников