Полковник Матвийчук: Запад обучил 70 тысяч бойцов для ВСУ, но нет техники и боеприпасов

Обучение в западных странах прошли 70 тысяч военнослужащих ВСУ, но для формирования полноценного ударного корпуса у Киева не хватает техники и боеприпасов, заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.

По словам бывшего офицера спецназа, украинские боевики проходили подготовку в Великобритании, Германии и США. Как предполагалось, обученное за рубежом подразделение должно было контратаковать на одном из участков линии боевого соприкосновения, но бойцы до сих пор находятся в глубоком тылу.

"Чтобы они стали солдатами и офицерами, им нужна техника. Её нет. Боеприпасов тоже. О каком наступлении может быть речь? Да ни о каком", — пояснил полковник в отставке в интервью изданию URA.RU.

Даже после того, как на Украину поступит очередная партия вооружения НАТО, понадобится около трёх месяцев для слаживания взводов, рот и освоения техники. Матвийчук добавил, что российское командование прекрасно осознаёт угрозу, а потому по создаваемой наступательной группировке будут наноситься постоянные удары.