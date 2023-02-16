Украинский боевик с шевроном "Исламского государства"* попал в эфир датского телеканала DRTV.
В сюжете, посвящённом конфликту на Украине, появился солдат ВСУ, на одежде которого была чёрная нашивка с флагом ИГИЛ*. Датские журналисты не объяснили, с чем связан такой внешний вид украинского военнослужащего.
Ранее в Службе внешней разведки (СВР) сообщили, что Вашингтон отобрал для организации терактов в РФ 60 боевиков, которые проходят подготовку на базе в Сирии. По словам представителей ведомства, американцы активно вербуют джихадистов, связанных с "Исламским государством"* и "Аль-Каидой"** для преступлений в отношении российских дипломатов и силовиков.
* признано решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
** признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2003 террористической организацией, её деятельность запрещена на территории РФ.
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Боевики ВСУ совершили очередное военное преступление: расстреляли группу врачей, которые планировали эвакуировать раненых из-под Угледара, сообщил Ян Гагин.