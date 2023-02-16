В эфир датского телеканала DRTV попал военный ВСУ с шевроном ИГИЛ*

Украинский боевик с шевроном "Исламского государства"* попал в эфир датского телеканала DRTV.

В сюжете, посвящённом конфликту на Украине, появился солдат ВСУ, на одежде которого была чёрная нашивка с флагом ИГИЛ*. Датские журналисты не объяснили, с чем связан такой внешний вид украинского военнослужащего.

Ранее в Службе внешней разведки (СВР) сообщили, что Вашингтон отобрал для организации терактов в РФ 60 боевиков, которые проходят подготовку на базе в Сирии. По словам представителей ведомства, американцы активно вербуют джихадистов, связанных с "Исламским государством"* и "Аль-Каидой"** для преступлений в отношении российских дипломатов и силовиков.

* признано решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

** признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2003 террористической организацией, её деятельность запрещена на территории РФ.