СВР: США отобрали для терактов в России и СНГ 60 боевиков, их готовят в Сирии

Американские власти отобрали 60 боевиков, перед которыми поставлена задача осуществить несколько терактов на территории РФ и СНГ. Об этом сообщает Служба внешней разведки (СВР) России.

В пресс-службе ведомства журналистам пояснили, что террористы проходят подготовку на базе Эт-Танф в Сирии, после завершения которой американские военные помогут им попасть в Россию и другие государства СНГ.

По информации разведчиков, боевикам приказано реализовать теракты в отношении сотрудников дипломатических и силовых ведомств РФ.

Как подчеркнули в СВР, власти США окончательно утратили моральные принципы, поэтому начали привлекать террористические группировки для дестабилизации ситуации в России.

Ранее стало известно, что американцы активно вербуют джихадистов, связанных с "Исламским государством"* и "Аль-Каидой"** для терактов на российской территории.

* признано решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

** признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2003 террористической организацией, её деятельность запрещена на территории РФ.