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Карасёв: "К осени Запад выведет боевые действия с Россией за пределы Украины"

Силовые структуры

США и ЕС готовятся к переходу на качественно новый уровень противостояния с Россией, поэтому конфликт на Украине может быть заморожен за ненадобностью.

Карасёв: "К осени Запад выведет боевые действия с Россией за пределы Украины"

Об этом сообщил украинский политолог Вадим Карасёв.

"Выматывать Россию будут по-любому, но это будет уже не на Украине. Это будет Холодная война между Западом и РФ. На интенсивную поддержку Украины, где Запад рискует оказаться в прямой войне с Россией, этого Запад пока не хочет", — в эфире израильского Iton-TV сказал Карасёв.

По его словам, у Запада нет желания поднимать ставки в боестолкновениях на Украине, поэтому Вашингтон предупреждает Киев, что в таких объёмах помощь уже могут и не оказывать. Уже к осени Запад начнёт прорабатывать перевод конфликта на новую стадию.

Карасёв прогнозирует подготовку к большому контрнаступлению ВСУ до середины лета, а с начала осени конфликт переведут в менее интенсивное состояние с расчётом на переход к дипломатии для решения "вопроса".

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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