Кнутов рассказал, как российские ракеты обманули ПВО Украины: "А потом пошли Калибры"

Новая тактика ВС РФ позволила снизить эффективность украинских систем ПВО в разы и поражать все цели.

Об этом сообщил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Армия России продолжает наносить удары по вражеским тылам при помощи высокоточных ракет. Новая тактика хорошо себя показала.

"Мы грамотно провели последнюю атаку 10 февраля. Сначала пошли дроны, украинская ПВО частично включилась, потом пошли наши противорадиолокационные ракеты, потом пошли крылатые ракеты, запущенные с наших стратегических самолётов МиГ-31. Киевский режим объявил воздушную тревогу почти по всей стране, а потом опять пошли наши "Калибры" вместе с противорадиолокационными ракетами. Таким образом, ПВО Украины дважды попала под удар", — в интервью изданию "Украина.ру" рассказал Кнутов.

Российские ракеты летели по различным траекториям, постоянно меняли направление, а некоторых разворачивались и били по совсем неожиданным инфраструктурным объектам.

