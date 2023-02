Братчук: авиация нанесла удар по критическому объекту в Кировоградской области

Советник руководителя Одесской военной администрации Сергей Братчук заявил о повреждении критического объекта на территории Кировоградской области.

Он отметил, что по предприятию ударила стратегическая авиация. По его словам, на объекте критической инфраструктуры начался пожар. Как пояснил Братчук, экстренные службы приступили к ликвидации возгорания.

"С применением стратегической авиации нанесён удар по одному из объектов критической инфраструктуры", — подчеркнул советник.

Утром 16 февраля ракетоносцы Черноморского флота РФ атаковали энергетические и военные объекты Украины, обслуживающие ВСУ.

Ранее представители администраций Днепропетровской и Львовской областей сообщили о поражении критической инфраструктуры в регионах в результате атаки.