Советник руководителя Одесской военной администрации Сергей Братчук заявил о повреждении критического объекта на территории Кировоградской области.
Он отметил, что по предприятию ударила стратегическая авиация. По его словам, на объекте критической инфраструктуры начался пожар. Как пояснил Братчук, экстренные службы приступили к ликвидации возгорания.
"С применением стратегической авиации нанесён удар по одному из объектов критической инфраструктуры", — подчеркнул советник.
Утром 16 февраля ракетоносцы Черноморского флота РФ атаковали энергетические и военные объекты Украины, обслуживающие ВСУ.
Ранее представители администраций Днепропетровской и Львовской областей сообщили о поражении критической инфраструктуры в регионах в результате атаки.
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