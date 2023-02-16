Руководитель областной военной администрации (ОВА) Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил о повреждении промышленного предприятия на территории региона.
По его словам, после попадания снаряда инфраструктурный объект загорелся. Он отметил, что сотрудники экстренных служб оперативно потушили огонь.
"Ужасная ночь в Павлограде. Повреждено промышленное предприятие", — уточнил Лысак в соцсетях.
Ранее стало известно, что во Львовской области в результате атаки пострадал критический объект. Как пояснил глава ОВА Максим Козицкий, это произошло во время воздушной тревоги.
Утром 16 февраля ракетоносцы Черноморского флота России осуществили атаку на объекты энергетической и военной инфраструктуры Украины.
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