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Секретарь СНБО Данилов: Россия планирует нанести массированный удар по Украине 23-24 февраля

Силовые структуры

Российские военные планируют нанести массированный удар по Украине 23-24 февраля. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире украинского телеканала.

Секретарь СНБО Данилов: Россия планирует нанести массированный удар по Украине 23-24 февраля

"Мы с вами начинали говорить, что они готовятся и будут пытаться 23-24 февраля предпринять ещё одну попытку массированной атаки. К этому нужно спокойно относиться. Мы к этому готовы. Я думаю, что мы уже понимаем, что такое атаки, после того как "принимали" за один день 115-120 ракет. Справимся и с этим днём. Да, будет тяжело, но мы всё пройдём", — высказал уверенность киевский чиновник.

Напомним, ранее о том, что Россия может нанести массированный ракетный удар по Украине в годовщину вторжения, заявляли и в Оперативном командовании "Юг" ВСУ.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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