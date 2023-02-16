Российские военные планируют нанести массированный удар по Украине 23-24 февраля. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире украинского телеканала.

"Мы с вами начинали говорить, что они готовятся и будут пытаться 23-24 февраля предпринять ещё одну попытку массированной атаки. К этому нужно спокойно относиться. Мы к этому готовы. Я думаю, что мы уже понимаем, что такое атаки, после того как "принимали" за один день 115-120 ракет. Справимся и с этим днём. Да, будет тяжело, но мы всё пройдём", — высказал уверенность киевский чиновник.