Российские военные планируют нанести массированный удар по Украине 23-24 февраля. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире украинского телеканала.
"Мы с вами начинали говорить, что они готовятся и будут пытаться 23-24 февраля предпринять ещё одну попытку массированной атаки. К этому нужно спокойно относиться. Мы к этому готовы. Я думаю, что мы уже понимаем, что такое атаки, после того как "принимали" за один день 115-120 ракет. Справимся и с этим днём. Да, будет тяжело, но мы всё пройдём", — высказал уверенность киевский чиновник.
Напомним, ранее о том, что Россия может нанести массированный ракетный удар по Украине в годовщину вторжения, заявляли и в Оперативном командовании "Юг" ВСУ.
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