Военкор Коц: тактика ракетных ударов по Украине волнами даёт результаты

Судя по количеству пораженных объектов на Украине, тактика ударов волнами даёт свои плоды. Такое мнение высказал военный журналист Александр Коц. Он прокомментировал сегодняшнюю массированную атаку по целям на Украине.

"Одна волна разряжает ПВО, вскрывая при этом местоположение систем противовоздушной обороны. Другая преодолевает её, долетая до целей, а часть бьёт по вскрытым местам дислокации средств ПВО", — объяснил военкор в своём Telegram-канале.

Он отметил также, что уже поступают сообщения о задержке поездов. А железная дорога — это кровеносные сосуды противника.

Однако для того, чтобы их перерезать, нужна система таких ударов, заключил репортёр.

Ранее военный эксперт Борис Рожин объяснил, почему ракетные удары по Украине идут с "обманками".