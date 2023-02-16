РИА Новости: ВС России уничтожили украинские гаубицы "Акация" и "Мста-Б" под Херсоном

Российские журналисты заявили, что армия РФ ликвидировала гаубицы "Акация" и "Мста-Б" ВСУ. По данным СМИ, техника находилась на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Как отметил источник РИА Новости, гаубица "Акация" располагалась в районе села Кизомыс, "Мста-Б" — Белозёрки. Российские артиллеристы уничтожили боекомплекты, добавили в СМИ. По информации агентства, в результате операции погибли 10 солдат ВСУ.

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