Российские журналисты заявили, что армия РФ ликвидировала гаубицы "Акация" и "Мста-Б" ВСУ. По данным СМИ, техника находилась на правом берегу Днепра в Херсонской области.
Как отметил источник РИА Новости, гаубица "Акация" располагалась в районе села Кизомыс, "Мста-Б" — Белозёрки. Российские артиллеристы уничтожили боекомплекты, добавили в СМИ. По информации агентства, в результате операции погибли 10 солдат ВСУ.
Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский рассказал о наступлении армии РФ в Марьинке.
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Боевики ВСУ совершили очередное военное преступление: расстреляли группу врачей, которые планировали эвакуировать раненых из-под Угледара, сообщил Ян Гагин.