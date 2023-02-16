CNN: российским военным нужно время до мая, чтобы восстановить потенциал для наступления

Российским военным нужно время до мая, чтобы восстановить потенциал для наступления, но из-за политического давления со стороны Кремля, наступление может начаться раньше, чем войска будут готовы. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного военного представитель США.

Неназванный американский чиновник предположил, что это, вероятно, "скорее амбициозно, чем реалистично".

Похожих оценок придерживаются и в Британии.

Так высокопоставленный британский чиновник заявил изданию, что сомневается в лучшей организации российских сил. Поэтому маловероятно, что они добьются особенно больших успехов, добавил он.

CNN пишет, что "хотя украинские официальные лица бьют тревогу по поводу новых атак России на востоке, украинская сторона также скептически относится к возможностям России в её нынешнем состоянии".

При этом некий украинский дипломат заявил, что в РФ "накопили достаточно живой силы, чтобы взять один или два небольших города в Донбассе".