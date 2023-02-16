Спикер ВСУ Игнат: Россия использует новую тактику для ударов по Украине

Россия использует новую тактику для ударов по Украине. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "24 канала".

По его словам, если ранее ночью использовались беспилотники "Герань", а уже затем шла ракетная атака, то прошлой ночью ракетные удары были нанесены без БПЛА. Это говорит о новой тактике, считает представитель украинских военных.

Он добавил, что дроны раньше обычно использовались российскими военными, чтобы проверить украинскую ПВО, выявить позиции и скорректировать возможный ракетный удар на утро.

В этот раз не было беспилотников, а сразу пошли крылатые ракеты разных типов, заключил спикер.

Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак также заявил, что Россия сменила тактику ведения СВО и якобы стала применять фальшцели.