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Кнутов рассказал, как воздушные шары обманывают ПВО Украины: создают иллюзию самолёта

Силовые структуры

"Воздушные шары для "перегрузки" ПВО используются с прошлого века. Внутри они покрыты тонким слоем металла. Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Кнутов рассказал, как воздушные шары обманывают ПВО Украины: создают иллюзию самолёта

Он объяснил, как шарам удаётся обманывать украинскую ПВО.

По словам специалиста, к шарам обычно крепится Линза Люнеберга, которая увеличивает отражающую поверхность и создаёт иллюзию, что это беспилотник или самолёт.

"Кроме того, шары наполнены инертным газом, который не горит и не взрывается при попадании в него ракеты", — заметил собеседник издания.

Он допустил, что российские военные стали сейчас использовать подобные шары.

"Когда ВСУ видят такой объект, система ПВО начинает по нему работать, тратя впустую ракеты. А мы узнаём, где базируются эти системы ПВО и атакуем их противорадиолокационными ракетами", — пояснил эксперт.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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