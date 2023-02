Военный эксперт предсказал ВСУ огромные потери из-за нехватки времени на обучение управлению западными танками

Украинских военных ждут дополнительные сложности, а также большие потери из-за отсутствия навыков управления западными танками. Такого мнения придерживается военный эксперт Константин Шадров.

"Современные танки — это не уровень, к примеру, Второй мировой войны или даже Вьетнамской, когда танки управлялись по принципу "поехали прямо — направо — налево". Сейчас машина является боевой единицей, которая находится в тесной взаимосвязи с разведкой, связью, авиацией, пехотой", — сказал Шадров в разговоре с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня".

Несколько месяцев для обучения управления современным танком - это не срок, уверен аналитик. За это время невозможно ни получить нужные навыки, ни отрепетировать все возможные боевые ситуации.

Однако не стоит забывать, что инструкторы НАТО уже давно готовят украинских танкистов, с тех самых пор, когда вопрос о возможных поставках тяжёлой техники для Киева только был поднят на повестку дня. Эксперт также напомнил, что вместе с танками Запад пришлёт на Украину и своих инструкторов.

