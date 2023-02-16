Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Джиган проходит лечение в частной психиатрической клинике
Ещё одна странная смерть: начальницу управления Минобороны РФ по ЗВО нашли мёртвой в Петербурге
ВШЭ: Разрыв связей с ВОЗ негативно скажется на российском здравоохранении
Разведка Британии MI-6: боевой авиапарк ВКС России сохранил 1500 самолётов в условиях СВО на Украине
Биолог Бессонов: для тех, кто имеет проблемы с давлением, чёрный чай лучше зелёного
CNN опубликовала кадры уничтожения американского наёмника в Бахмуте
Власти Крыма: в Армянске взрывов не было, за городом проходят тренировки военных
Times: Бойес заявил, что Польша готова воевать с РФ и станет новым лидером ЕС
Единороссы Новосибирска объяснили, для чего подарили участникам СВО кувалды: это шанцевый инструмент

Военный эксперт предсказал ВСУ огромные потери из-за нехватки времени на обучение управлению западными танками

Силовые структуры

Украинских военных ждут дополнительные сложности, а также большие потери из-за отсутствия навыков управления западными танками. Такого мнения придерживается военный эксперт Константин Шадров.

Военный эксперт предсказал ВСУ огромные потери из-за нехватки времени на обучение управлению западными танками

"Современные танки — это не уровень, к примеру, Второй мировой войны или даже Вьетнамской, когда танки управлялись по принципу "поехали прямо — направо — налево". Сейчас машина является боевой единицей, которая находится в тесной взаимосвязи с разведкой, связью, авиацией, пехотой", — сказал Шадров в разговоре с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня".

Несколько месяцев для обучения управления современным танком - это не срок, уверен аналитик. За это время невозможно ни получить нужные навыки, ни отрепетировать все возможные боевые ситуации.

Однако не стоит забывать, что инструкторы НАТО уже давно готовят украинских танкистов, с тех самых пор, когда вопрос о возможных поставках тяжёлой техники для Киева только был поднят на повестку дня. Эксперт также напомнил, что вместе с танками Запад пришлёт на Украину и своих инструкторов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
ВСУ расстреляли врачей под Угледаром — Гагин

Боевики ВСУ совершили очередное военное преступление: расстреляли группу врачей, которые планировали эвакуировать раненых из-под Угледара, сообщил Ян Гагин.

Гагин: украинские войска расстреляли врачей под Угледаром
РИА Новости: Запад предложил ВСУ оружие, которое изменит правила боя в зоне СВО на Украине
Стало известно, какое предложение Запада Киеву изменит всё на поле боя
Подлёт российских БПЛА привёл к вскрытию западной линии ПВО
Корабли ЧФ РФ нанесли необычный ракетный удар по Украине
Пентагон много лет распыляет "рядового Райана" над миром Сергей Лебедев Нацисты собирают предателей в кучку: на Украине создан "Легион Свободной России" Ольга Лебедева Рожденные 16 февраля Водолеи отличаются широтой души Соломон Соловьев
Российские бойцы захватили польский танк ВСУ
"Уволили из театра накануне торжества": Домогаров раскритиковал руководство театра Моссовета
Потери ВСУ бешеные: в Марьинке обнаружена братская могила боевиков
Потери ВСУ бешеные: в Марьинке обнаружена братская могила боевиков
Последние материалы
Джиган проходит лечение в частной психиатрической клинике
А если война: экологическая катастрофа в Огайо показала слабое место США
Ещё одна странная смерть: начальницу управления Минобороны РФ по ЗВО нашли мёртвой в Петербурге
Военный эксперт предсказал ВСУ огромные потери из-за нехватки времени на обучение управлению западными танками
ВШЭ: Разрыв связей с ВОЗ негативно скажется на российском здравоохранении
Разведка Британии MI-6: боевой авиапарк ВКС России сохранил 1500 самолётов в условиях СВО на Украине
Биолог Бессонов: для тех, кто имеет проблемы с давлением, чёрный чай лучше зелёного
CNN опубликовала кадры уничтожения американского наёмника в Бахмуте
Власти Крыма: в Армянске взрывов не было, за городом проходят тренировки военных
Нонкоринг в бизнесе: модный тренд или необходимость
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников