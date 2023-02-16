Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал, насколько важен авторитет для командира на СВО.
Ходаковский опубликовал в своём микроблоге видео с кладбища Мариуполя. На кадрах военнослужащие российской армии базируются на погосте, откуда запускают дроны прямо с поминальных столиков рядом с захоронениями.
Военачальник рекомендовал видео к просмотру. Он отмечает, что на кадрах мелькает шеф батальона с позывным Скиф, а из рации доносятся его команды.
Бывший командир донецкой "Альфы" обращает внимание на то, что Скиф — доброволец, который отправился на СВО без каких-либо социальных или ещё каких-то гарантий.
"Его мнение уважают, поэтому он может отдавать команды в рацию. Ни один именитый командир 2014 года не сохранил за собой такое подразделение. К слову о желании знаменитых командиров воевать", — поделился своим мнением Ходаковский.
Ранее Александр Ходаковский призвал чётко формулировать причины спецоперации на Украине.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Боевики ВСУ совершили очередное военное преступление: расстреляли группу врачей, которые планировали эвакуировать раненых из-под Угледара, сообщил Ян Гагин.