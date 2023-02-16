Ходаковский рассказал о желании командиров СВО воевать: может отдавать команды в рацию

1:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал, насколько важен авторитет для командира на СВО.

Ходаковский опубликовал в своём микроблоге видео с кладбища Мариуполя. На кадрах военнослужащие российской армии базируются на погосте, откуда запускают дроны прямо с поминальных столиков рядом с захоронениями.

Военачальник рекомендовал видео к просмотру. Он отмечает, что на кадрах мелькает шеф батальона с позывным Скиф, а из рации доносятся его команды.

Бывший командир донецкой "Альфы" обращает внимание на то, что Скиф — доброволец, который отправился на СВО без каких-либо социальных или ещё каких-то гарантий.

"Его мнение уважают, поэтому он может отдавать команды в рацию. Ни один именитый командир 2014 года не сохранил за собой такое подразделение. К слову о желании знаменитых командиров воевать", — поделился своим мнением Ходаковский.

Ранее Александр Ходаковский призвал чётко формулировать причины спецоперации на Украине.