Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Разведчики ВС РФ продвигаются вперёд у Кременной под плотным миномётным обстрелом
Состояние фигуриста Романа Костомарова ухудшилось после операции на кистях рук
Врач скорой помощи перечислил пять ошибок при лечении кишечной инфекции у детей
В Санкт-Петербурге отменены спектакли с участием Серебрякова и Раппопорт
NYT: встреча в "Рамштайне" вряд ли поможет Украине удержать Бахмут
РИА Новости: в политическую борьбу США вмешались инопланетные силы
Частные клиники в России могут получить право на выписку онлайн-рецептов
В Совфеде призвали "с пристрастием" опросить ФРГ, Данию и Швецию по "Северным потокам"
ТАСС: артиллерия РФ уничтожила стоянку техники и гаубицу ВСУ на Херсонском направлении

Ходаковский призвал уметь чётко формулировать причины спецоперации ВС РФ на Украине

Силовые структуры

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский считает, что Родина должна уметь "предельно чётко и максимально близко к сердцу" формулировать причины спецоперации, не отрекаясь от сделанного выбора. Об этом он высказался в своём Telegram-канале.

Ходаковский призвал уметь чётко формулировать причины спецоперации ВС РФ на Украине

Комбат напомнил о поствоенном синдроме. По его словам, чеченская война была "неправедной". Она произошла в результате "игры гордыни, предательства Советского Союза". Он также отметил афганскую войну, которая была конфликтом по соображениям. 

Он выдвинул версию о причинах возникновения вышеназванных синдромов.

"Все синдромы возникают не только на почве личных переживаний после личного участия, но и на почве того, что потом подвергаются сомнению сами причины военного конфликта. Мы тоже находимся перед этой угрозой, когда по стране покатится синдром СВО", — написал Ходаковский.

Он заключил, что важно уметь чётко формулировать причины происходящего и "никогда не отрекаться от сделанного выбора отныне и вовеки".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

О будущем СВО
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
ВСУ расстреляли врачей под Угледаром — Гагин

Боевики ВСУ совершили очередное военное преступление: расстреляли группу врачей, которые планировали эвакуировать раненых из-под Угледара, сообщил Ян Гагин.

Гагин: украинские войска расстреляли врачей под Угледаром
РИА Новости: землетрясение в Турции грозит Анкаре войной между Эрдоганом и оппозицией в 2023 году
Катастрофа в Турции открыла страшное: Анкара готовится к "войне"
Россию могут переименовать в Московию
Россия достигла стратегических целей СВО на Украине — Global Times
Поездопад и "второй Чернобыль": в США сошли с рельсов три поезда, перевозившие опасные химикаты Ольга Лебедева У рожденных 15 февраля Водолеев бурная фантазия Соломон Соловьев "Народный президент": что может быть лучше для страны Сергей Лебедев
Врач Яблуновский о лечении Костомарова: "Сердце не ампутируешь"
Global Times: тяжёлое положение ВСУ вынудит США открыто вмешаться в конфликт на Украине
Бойцы ВС РФ уничтожили тех, кто расстрелял российских пленных
Бойцы ВС РФ уничтожили тех, кто расстрелял российских пленных
Последние материалы
РИА Новости: Запад предложил ВСУ танки Panther KF51, которые изменят правила боя в зоне СВО
Терапевт Ярцева прокомментировала состояние Романа Костомарова: "Должно произойти чудо"
Зеленский присвоил бригаде ВСУ наименование "Эдельвейс" в честь дивизии вермахта
Politico: Макрон планировал пойти в театр вместо встречи с Зеленским в Париже
Пушков о молчании США и выводах Херша по подрыву "Северного потока": нет другого сценария
Херш: Байден отложил подрыв "Северных потоков" с июня на сентябрь 2022 года из-за страха
Марочко: Киев приказал начать эвакуацию госучреждений и предприятий из Часова Яра
Регина Тодоренко прокомментировала отсутствие фото с Топаловым в соцсетях: "Мы наслаждаемся друг другом"
Марочко: Киев возводит эшелонированную оборону на Краснолиманском направлении
РИА Новости: страны НАТО готовят Европу к участию в военном конфликте с Россией
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников