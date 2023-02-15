Ходаковский призвал уметь чётко формулировать причины спецоперации ВС РФ на Украине

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский считает, что Родина должна уметь "предельно чётко и максимально близко к сердцу" формулировать причины спецоперации, не отрекаясь от сделанного выбора. Об этом он высказался в своём Telegram-канале.

Комбат напомнил о поствоенном синдроме. По его словам, чеченская война была "неправедной". Она произошла в результате "игры гордыни, предательства Советского Союза". Он также отметил афганскую войну, которая была конфликтом по соображениям.

Он выдвинул версию о причинах возникновения вышеназванных синдромов.

"Все синдромы возникают не только на почве личных переживаний после личного участия, но и на почве того, что потом подвергаются сомнению сами причины военного конфликта. Мы тоже находимся перед этой угрозой, когда по стране покатится синдром СВО", — написал Ходаковский.

Он заключил, что важно уметь чётко формулировать причины происходящего и "никогда не отрекаться от сделанного выбора отныне и вовеки".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.