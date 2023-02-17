Киев сетует: ни одна страна не пообещала истребители для контрнаступления

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ни одна из стран Запада и Евросоюза "пока" не взяла на себя обязательства по поставкам истребителей Украине, посетовал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что крылатая техника необходима ВСУ для "контрнаступления".

Кулеба подчеркнул, что Киев "очень заинтересован" в боевых самолётах от:

США,

Великобритании,

Франции,

Германии.

"До сих пор ни одна страна не взяла на себя обязательства по поставкам истребителей. Но некоторые правительства, например, правительство Великобритании, объявили об обучении украинских пилотов, скоро это сделают и другие", — пояснил глава украинского МИД в беседе с журналистами.

Кроме прочего, по словам главы МИД, в контексте вопроса о переговорах, Украина должна получить гарантии возврата к прежним территориальным границам.