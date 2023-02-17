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Киев сетует: ни одна страна не пообещала истребители для контрнаступления

0:55
Силовые структуры

Ни одна из стран Запада и Евросоюза "пока" не взяла на себя обязательства по поставкам истребителей Украине, посетовал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что крылатая техника необходима ВСУ для "контрнаступления".

Киев сетует: ни одна страна не пообещала истребители для контрнаступления

Кулеба подчеркнул, что Киев "очень заинтересован" в боевых самолётах от:

  • США,
  • Великобритании,
  • Франции,
  • Германии.

"До сих пор ни одна страна не взяла на себя обязательства по поставкам истребителей. Но некоторые правительства, например, правительство Великобритании, объявили об обучении украинских пилотов, скоро это сделают и другие", — пояснил глава украинского МИД в беседе с журналистами.

Кроме прочего, по словам главы МИД, в контексте вопроса о переговорах, Украина должна получить гарантии возврата к прежним территориальным границам.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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