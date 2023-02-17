Марочко: украинские силовики избивают гражданских с целью поиска "шпионов"

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Силовики, вооружённые формирования, сотрудники Минобороны и Службы безопасности Украины регулярно угрожают гражданским оружием и избивают их, пытаясь найти шпионов среди мирного населения, сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, факты избиения людей зафиксированы в Красном Лимане, Славянске и Краматорске. Он отметил, что украинские силовики проникают в квартиры мирных жителей, прикрываясь проверкой документов.

"Врываются в дома граждан с целью выявления среди них так называемых шпионов и тех, кто придерживается пророссийских взглядов", — уточнил Марочко в беседе с ТАСС.

Как пояснил офицер, вооружённые формирования Украины зачастую прибегают к психологическому давлению, однако власти этой страны игнорируют агрессивное поведение "карателей".

Ранее Марочко заявил, что украинские боевики грабят население Одесской области, отбирая автомобили и другие ценные вещи.