Силовики, вооружённые формирования, сотрудники Минобороны и Службы безопасности Украины регулярно угрожают гражданским оружием и избивают их, пытаясь найти шпионов среди мирного населения, сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По его словам, факты избиения людей зафиксированы в Красном Лимане, Славянске и Краматорске. Он отметил, что украинские силовики проникают в квартиры мирных жителей, прикрываясь проверкой документов.
"Врываются в дома граждан с целью выявления среди них так называемых шпионов и тех, кто придерживается пророссийских взглядов", — уточнил Марочко в беседе с ТАСС.
Как пояснил офицер, вооружённые формирования Украины зачастую прибегают к психологическому давлению, однако власти этой страны игнорируют агрессивное поведение "карателей".
Ранее Марочко заявил, что украинские боевики грабят население Одесской области, отбирая автомобили и другие ценные вещи.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Около четырёх утра ракетоносцы Черноморского флота РФ атаковали военные и инфраструктурные объекты на территории Украины.