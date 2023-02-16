Жители Одесской области рассказали о бесчинствах со стороны боевиков украинской армии, которые были выведены в регион из-под Соледара. Об этом сообщил подполковник Андрей Марочко.
Он отметил, что остатки подразделений ВСУ под Одессой активно практикуют вымогательство и грабёж. Однако правоохранительные органы игнорируют жалобы жителей.
"Отбираются автомобили и ценные вещи с аргументацией — на нужды армии", — заявил Марочко в своём Telegram-канале.
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