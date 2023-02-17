Военкор Пегов: артиллерия РФ активизировалась на широком участке под Херсоном

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская артиллерия активизировалась на Херсонском направлении спецоперации. Об этом сообщил военкор Семён Пегов.

По его словам, под огнём оказались населённые пункты Береговое, Токаревка, Ивановка, Тягинка, Львово, Козацкое, Гавриловка, Берислав, Змеевка, Качкаровка и Золотая Балка, на территории которых базируются боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ). Кроме того, он отметил, что бойцы РФ нанесли артиллерийские удары по украинским позициям в Херсоне.

"На Херсонском направлении российская артиллерия активизировалась на широком участке вдоль линии боевого соприкосновения", — подчеркнул Пегов.

При этом он добавил, что ВСУ нанесли ракетный удар в районе населённого пункта Каланчак. Это глубокий тыл, пояснил военкор.