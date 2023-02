Военкор Руденко заявил, что войска ВС РФ имитировали уязвимость в Запорожье с целью уничтожить ДРГ ВСУ

Диверсионно-разведывательные группы ВСУ просчитались, выдвинувшись к линии обороны подразделений ВС РФ, и попались на "приманку". Российские военные дали понять противнику, что на данном направлении существует брешь. Подробности рассказывает военный корреспондент Андрей Руденко.

"Стоило немного подождать, и в нужном квадрате оказалась группа противника. Дальше дело оставалось за артиллерией. Итог — группа нацистов уничтожена в полном составе", — сообщает военкор.

Он пояснил, что потери оказались для ВСУ ощутимыми, так как ликвидированы были не обычные мобилизованные без опыта ведения боёв, а разведчики.

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли в Запорожье артиллерию из-за неопытных военных.

