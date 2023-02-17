Вооружённые силы Российской Федерации продолжают эффективно выполнять боевые задачи в зоне спецоперации на Украине, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса.
Один из военнослужащих Софринской бригады ВС РФ сочинил песню о происходящем на фронте. Композиция получила название "До рассвета".
Как отмечает Телеканал "360", боец с позывным "Сына" сам написал и музыку, и стихи. Композицию уже прослушали сослуживцы солдата.
В начале феврале на встрече с губернатором Подмосковья военнослужащие русской армии сообщили о таланте бойца и попросили его исполнить своё произведение. На песню снят клип.
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Около четырёх утра ракетоносцы Черноморского флота РФ атаковали военные и инфраструктурные объекты на территории Украины.