Военный Софринской бригады ВС РФ написал песню о происходящем в зоне СВО на Украине

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают эффективно выполнять боевые задачи в зоне спецоперации на Украине, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса.

Один из военнослужащих Софринской бригады ВС РФ сочинил песню о происходящем на фронте. Композиция получила название "До рассвета".

Как отмечает Телеканал "360", боец с позывным "Сына" сам написал и музыку, и стихи. Композицию уже прослушали сослуживцы солдата.

В начале феврале на встрече с губернатором Подмосковья военнослужащие русской армии сообщили о таланте бойца и попросили его исполнить своё произведение. На песню снят клип.