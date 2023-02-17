Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видеокадры артдуэли кочующих миномётов РФ с артиллеристами ВС Украины. Запись размещена Telegram-канале ведомства.
МО РФ сообщает, что ВСУ пытаются дать ответ ВС РФ, но вынуждены бить уже в "чистом поле".
"Главными козырями кочующего огневого средства являются внезапное появление и быстрая смена позиции после стрельбы", — прокомментировали в оборонном ведомстве.
Артиллеристы ведут огонь на подавление огневых позиций и разрушение опорных пунктов, уничтожение укрытой живой силы и легкобронированной техники врага на дальности до семи тысяч метров.
Ранее сообщалось, что власти Украины пообещали уничтожить Россию через три месяца.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Около четырёх утра ракетоносцы Черноморского флота РФ атаковали военные и инфраструктурные объекты на территории Украины.