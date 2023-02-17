Минобороны: опубликованы видеокадры артдуэли кочующих миномётов ВС РФ с артиллеристами ВСУ

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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видеокадры артдуэли кочующих миномётов РФ с артиллеристами ВС Украины. Запись размещена Telegram-канале ведомства.

МО РФ сообщает, что ВСУ пытаются дать ответ ВС РФ, но вынуждены бить уже в "чистом поле".

"Главными козырями кочующего огневого средства являются внезапное появление и быстрая смена позиции после стрельбы", — прокомментировали в оборонном ведомстве.

Артиллеристы ведут огонь на подавление огневых позиций и разрушение опорных пунктов, уничтожение укрытой живой силы и легкобронированной техники врага на дальности до семи тысяч метров.

Ранее сообщалось, что власти Украины пообещали уничтожить Россию через три месяца.