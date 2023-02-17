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Матвийчук: спецоперация не изменится после назначения Мордвичева на пост командующего ЦВО

1:21
Силовые структуры

Новый командующий ЦВО Андрей Мордвичев и его предшественник на посту Александр Лапин — два абсолютно одинаковых по силе генерала. Об этом заявил полковник запаса Анатолий Матвийчук, комментируя в интервью Pravda.Ru кадровые перестановки в Минобороны РФ.

Матвийчук: спецоперация не изменится после назначения Мордвичева на пост командующего ЦВО

По его словам, Лапин был отстранён от должности после неудачных действий группировки, которой он командовал под Харьковом. Собеседник издания предположил, что в Минобороны провели административную разборку его действий. Как пояснил полковник, в отстранении Лапина нет ничего необычного, ведь он хотел отдохнуть после боёв.

"Генерал Мордвичев вместе с Лапиным брал Мариуполь. После его назначения на пост командующего ЦВО спецоперация не поменяется, ведь СВО командует начальник Генштаба, а Мордвичев теперь подчиняется ему напрямую. Ничего не изменится, всё работает в том плане, в рамках которого ставит задачи президент РФ Владимир Путин", — подчеркнул Матвийчук.

В пятницу, 17 января, стало известно, что генерал-лейтенант Андрей Мордвичев получил должность командующего Центральным военным округом (ЦВО). В Минобороны России ещё не комментировали это назначение.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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