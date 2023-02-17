Матвийчук: спецоперация не изменится после назначения Мордвичева на пост командующего ЦВО

1:21 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Новый командующий ЦВО Андрей Мордвичев и его предшественник на посту Александр Лапин — два абсолютно одинаковых по силе генерала. Об этом заявил полковник запаса Анатолий Матвийчук, комментируя в интервью Pravda.Ru кадровые перестановки в Минобороны РФ.

По его словам, Лапин был отстранён от должности после неудачных действий группировки, которой он командовал под Харьковом. Собеседник издания предположил, что в Минобороны провели административную разборку его действий. Как пояснил полковник, в отстранении Лапина нет ничего необычного, ведь он хотел отдохнуть после боёв.

"Генерал Мордвичев вместе с Лапиным брал Мариуполь. После его назначения на пост командующего ЦВО спецоперация не поменяется, ведь СВО командует начальник Генштаба, а Мордвичев теперь подчиняется ему напрямую. Ничего не изменится, всё работает в том плане, в рамках которого ставит задачи президент РФ Владимир Путин", — подчеркнул Матвийчук.

В пятницу, 17 января, стало известно, что генерал-лейтенант Андрей Мордвичев получил должность командующего Центральным военным округом (ЦВО). В Минобороны России ещё не комментировали это назначение.