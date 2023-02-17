Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев официально сменил генерал-полковника Александра Лапина на посту командующего Центральным военным округом. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на появившуюся соответствующую запись в базе "Спарк" и в ЕГРЮЛ. Издание также пишет, что направило запрос в Минобороны РФ.
Ранее о назначении Мордвичева сообщал депутат Госдумы Дмитрий Саблин в середине января. Генерал Мордвичев командовал 8-й армией и руководил армейскими подразделениями в боях за Мариуполь.
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