РБК: генерал Мордвичев официально сменил Лапина на посту командующего ЦВО

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев официально сменил генерал-полковника Александра Лапина на посту командующего Центральным военным округом. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на появившуюся соответствующую запись в базе "Спарк" и в ЕГРЮЛ. Издание также пишет, что направило запрос в Минобороны РФ.

Ранее о назначении Мордвичева сообщал депутат Госдумы Дмитрий Саблин в середине января. Генерал Мордвичев командовал 8-й армией и руководил армейскими подразделениями в боях за Мариуполь.