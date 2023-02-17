El Pais: командир ВСУ пожаловался, что воюет 50-летнем танке Т-64

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

28-летний командир из 1-й бронетанковой бригады заявил, что ему приходится воевать на танке Т-64, который старше его в два раза.

"Моему танку более 50 лет, он вдвое старше меня", — указал он в интервью испанской газете El Pais.

Военный отметил, что гусеницы его боевой машины сильно изношены, а пушка заклинивала около пяти раз, после чего он покидал поле боя.

Другой украинский солдат с позывным "Снег" признался, что впервые в жизни помолился в ходе боевых действий на востоке страны. По его мнению, именно это спасло его от смерти.

"Я упал на землю под вражеским огнём. Свернувшись калачиком, я посмотрел в небо и начал молиться", — рассказал он.