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Генерал-лейтенант Соболев ответил на слова Зеленского о наступлении ВС РФ на четырёх направлениях

1:02
Силовые структуры

Президент Украины Владимир Зеленский накануне объявлял о предстоящем наступлении России по четырём направлениям. Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев прокомментировал заявление киевского лидера.

Генерал-лейтенант Соболев ответил на слова Зеленского о наступлении ВС РФ на четырёх направлениях

В интервью НСН он отметил, что инициатива постепенно переходит на строну ВС РФ. Дата и места планируемого наступления русской армии является военной тайной.

Генерал-лейтенант считает, что атаковать сразу по нескольким направлениям не получится. Сначала следует нанести скрытый главный удар, чтобы застать врага врасплох. После этого можно планировать дальнейшие действия. Соболев отметил, что ближайшие задачи — Херсонская, Запорожская, Харьковская области.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что важно "чётко разобраться в противнике, соотношении сил, сосредоточить силы так, чтобы можно было вести наступление".

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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