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Зеленский: российское наступление уже началось, атаки идут с нескольких направлений

1:45
Силовые структуры

Российское наступление уже началось. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью ВВС News.

Зеленский: российское наступление уже началось, атаки идут с нескольких направлений

"Российские атаки уже происходят с нескольких направлений", — сказал украинский президент.

При этом он предположил, что украинские войска могут продолжать сопротивляться наступлению России до тех пор, пока они не смогут начать контрнаступление. Также Зеленский повторил свои призывы к большей военной помощи со стороны Запада.

Он высказался против компромиссного варианта завершения конфликта.

"Мы выбрали этот путь. Мы хотим гарантий безопасности. Любые территориальные компромиссы ослабили бы нас как государство", — заключил Зеленский.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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