Зеленский: российское наступление уже началось, атаки идут с нескольких направлений

1:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российское наступление уже началось. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью ВВС News.

"Российские атаки уже происходят с нескольких направлений", — сказал украинский президент.

При этом он предположил, что украинские войска могут продолжать сопротивляться наступлению России до тех пор, пока они не смогут начать контрнаступление. Также Зеленский повторил свои призывы к большей военной помощи со стороны Запада.

Он высказался против компромиссного варианта завершения конфликта.

"Мы выбрали этот путь. Мы хотим гарантий безопасности. Любые территориальные компромиссы ослабили бы нас как государство", — заключил Зеленский.