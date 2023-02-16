Российское наступление уже началось. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью ВВС News.
"Российские атаки уже происходят с нескольких направлений", — сказал украинский президент.
При этом он предположил, что украинские войска могут продолжать сопротивляться наступлению России до тех пор, пока они не смогут начать контрнаступление. Также Зеленский повторил свои призывы к большей военной помощи со стороны Запада.
Он высказался против компромиссного варианта завершения конфликта.
"Мы выбрали этот путь. Мы хотим гарантий безопасности. Любые территориальные компромиссы ослабили бы нас как государство", — заключил Зеленский.
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