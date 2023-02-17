Военные ВСУ ведут огонь из РСЗО HIMARS с трассы без перекрытия гражданского движения

Боевики ВСУ в качестве позиций для ведения огня из РСЗО HIMARS часто выбирают гражданские многолюдные объекты, например, оживлённые автомагистрали. В Сети появились доказательства этого.

На опубликованных кадрах залпы ракет из РСЗО HIMARS запускаются с трассы, по которой едет гражданский автотранспорт. Это указывает на то что бойцы украинской армии не позаботились о перекрытии движения.

Как отмечает издание "Военное обозрение", ВСУ часто прикрываются мирными жителями, устанавливают огневые позиции в квартирах жилых домов и применяют военную технику в непосредственной близости от гражданских объектов.