Боевики ВСУ в качестве позиций для ведения огня из РСЗО HIMARS часто выбирают гражданские многолюдные объекты, например, оживлённые автомагистрали. В Сети появились доказательства этого.
На опубликованных кадрах залпы ракет из РСЗО HIMARS запускаются с трассы, по которой едет гражданский автотранспорт. Это указывает на то что бойцы украинской армии не позаботились о перекрытии движения.
Как отмечает издание "Военное обозрение", ВСУ часто прикрываются мирными жителями, устанавливают огневые позиции в квартирах жилых домов и применяют военную технику в непосредственной близости от гражданских объектов.
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Около четырёх утра ракетоносцы Черноморского флота РФ атаковали военные и инфраструктурные объекты на территории Украины.