Военнослужащий ВСУ с позывным "Мадьяр" поделился своими впечатлениями об обстановке в Артёмовске.
Боец отметил в беседе с "Военным обозрением", что север Артёмовска является самым тяжёлым участком в этом районе. По его словам, в северной части безостановочно идут бои украинских националистов с российскими штурмовыми отрядами, которые изматывают ВСУ.
Военнослужащий добавил, что Артёмовск полностью разрушен, однако вина за это целиком лежит на украинских подразделениях, которые оборудовали в мирных кварталах большое количество укреппозиций.
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