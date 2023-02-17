Боец ВСУ "Мадьяр": самым сложным участком в Артёмовске является север

Военнослужащий ВСУ с позывным "Мадьяр" поделился своими впечатлениями об обстановке в Артёмовске.

Боец отметил в беседе с "Военным обозрением", что север Артёмовска является самым тяжёлым участком в этом районе. По его словам, в северной части безостановочно идут бои украинских националистов с российскими штурмовыми отрядами, которые изматывают ВСУ.

Военнослужащий добавил, что Артёмовск полностью разрушен, однако вина за это целиком лежит на украинских подразделениях, которые оборудовали в мирных кварталах большое количество укреппозиций.