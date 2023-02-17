Глава МИД Украины Кулеба выразил уверенность, что ВСУ удержат Бахмут

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что ВСУ удержат Бахмут (Артёмовск).

Дипломат, отвечая на вопрос немецкого журналиста, сколько ещё украинская армия сможет удерживать город, сказал:

"Бахмут удержат. Тот, кто жалуется, что защита уносит слишком много жертв, не должен забывать: если мы отступим, другой город станет новым Бахмутом. Вот почему наши солдаты сражаются за каждый квадратный сантиметр земли".

Напомним, ранее спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый допустил "тактические отступления" в Бахмуте, чтобы выровнять линию обороны.