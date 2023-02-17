Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что ВСУ удержат Бахмут (Артёмовск).
Дипломат, отвечая на вопрос немецкого журналиста, сколько ещё украинская армия сможет удерживать город, сказал:
"Бахмут удержат. Тот, кто жалуется, что защита уносит слишком много жертв, не должен забывать: если мы отступим, другой город станет новым Бахмутом. Вот почему наши солдаты сражаются за каждый квадратный сантиметр земли".
Напомним, ранее спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый допустил "тактические отступления" в Бахмуте, чтобы выровнять линию обороны.
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Около четырёх утра ракетоносцы Черноморского флота РФ атаковали военные и инфраструктурные объекты на территории Украины.