Киев неоднократно заявлял о планах по наступлению на Крым, однако это может быть дезинформацией. По словам депутата Госдумы генерал-лейтенанта Андрея Гурулёва, ВСУ могут нанести удар в другом месте.
"Все заявления официальных лиц Соединённых Штатов Америки — составляющие единого плана информационной войны с РФ, в том числе по введению в заблуждение нашего высшего военно-политического руководства относительно дальнейших действий противника", — сказал он в своём Telegram-канале.
Гурулёв допустил, что ВС Украины могут нанести удар в Брянской, Курской областях, между Белгородом и Воронежем.
Ранее Шпаковский заявил о возможности начала войсками НАТО боевых действий в Белоруссии.
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Около четырёх утра ракетоносцы Черноморского флота РФ атаковали военные и инфраструктурные объекты на территории Украины.