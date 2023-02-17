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Генерал Гурулёв назвал Брянскую и Курскую области РФ направлениями ударов ВСУ

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Силовые структуры

Киев неоднократно заявлял о планах по наступлению на Крым, однако это может быть дезинформацией. По словам депутата Госдумы генерал-лейтенанта Андрея Гурулёва, ВСУ могут нанести удар в другом месте.

Генерал Гурулёв назвал Брянскую и Курскую области РФ направлениями ударов ВСУ

"Все заявления официальных лиц Соединённых Штатов Америки — составляющие единого плана информационной войны с РФ, в том числе по введению в заблуждение нашего высшего военно-политического руководства относительно дальнейших действий противника", — сказал он в своём Telegram-канале.

Гурулёв допустил, что ВС Украины могут нанести удар в Брянской, Курской областях, между Белгородом и Воронежем.

Ранее Шпаковский заявил о возможности начала войсками НАТО боевых действий в Белоруссии.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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