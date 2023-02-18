Российские военные установили в районе Кременной мощную систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которая достаточно "неплохо работает". Поэтому возможности использования квадрокоптеров и беспилотников ограничены, заявил назначенный Киевом "глава" Луганской области Сергей Гайдай в эфире украинского телеканала.
По его словам, увеличилось число российских атак и обстрелов позиций украинских боевиков в направлении Кременной.
Однако существенного продвижения у россиян нет, заявил Гайдай.
Ранее вчера появились сведения разведки, что ВСУ начали переброску нескольких батальонов на Артёмовское направление.
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