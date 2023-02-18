Гайдай: военные России установили мощную систему РЭБ в районе Кременной

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные установили в районе Кременной мощную систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которая достаточно "неплохо работает". Поэтому возможности использования квадрокоптеров и беспилотников ограничены, заявил назначенный Киевом "глава" Луганской области Сергей Гайдай в эфире украинского телеканала.

По его словам, увеличилось число российских атак и обстрелов позиций украинских боевиков в направлении Кременной.

Однако существенного продвижения у россиян нет, заявил Гайдай.

Ранее вчера появились сведения разведки, что ВСУ начали переброску нескольких батальонов на Артёмовское направление.