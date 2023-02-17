Безсонов: Украина начала сегодня переброску нескольких батальонов на Артёмовское направление

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев начал сегодня переброску нескольких батальонов на Артёмовское (Бахмутское) направление. Об этом сообщил в своём Telegram-канале военный эксперт Даниил Безсонов, ссылаясь на данные российской разведки.

"Судя по всему, Зеленский ради медийного эффекта готов продолжать жертвовать своими вояками, отправляя их на верную смерть", — предположил офицер.

Напомним, ранее сегодня глава украинского МИД Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что ВСУ смогут удержать Бахмут, так как если они отступят, то придётся также защищать другой город.