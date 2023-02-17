Киев начал сегодня переброску нескольких батальонов на Артёмовское (Бахмутское) направление. Об этом сообщил в своём Telegram-канале военный эксперт Даниил Безсонов, ссылаясь на данные российской разведки.
"Судя по всему, Зеленский ради медийного эффекта готов продолжать жертвовать своими вояками, отправляя их на верную смерть", — предположил офицер.
Напомним, ранее сегодня глава украинского МИД Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что ВСУ смогут удержать Бахмут, так как если они отступят, то придётся также защищать другой город.
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