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Американцы объяснили, зачем Шойгу и Путин провели перестановки в руководстве СВО

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Силовые структуры

Американский Института изучения войны постарался выяснить причину перестановок в командовании российской армии. По версии организации, официальное подтверждение назначения новых командующих военными округами — это часть масштабного плана по дистанцированию Вооружённых сил от прошлых неудач в ходе СВО. Американские эксперты считают, что это необходимо перед финальным крупномасштабным наступлением России на Украине.

Американцы объяснили, зачем Шойгу и Путин провели перестановки в руководстве СВО

По версии Института изучения войны, на высшие посты в командовании были назначены не самые известные офицеры. Это сделано, как считают американцы, для того, чтобы свалить на них ответственность за возможные неудачи при наступлении. Тем самым Минобороны старается уберечь от критики недавно назначенного Валерия Герасимова.

Ранее сообщалось, что Зеленский опасается вступления Белоруссии в спецоперацию на Украине.

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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