Американцы объяснили, зачем Шойгу и Путин провели перестановки в руководстве СВО

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Американский Института изучения войны постарался выяснить причину перестановок в командовании российской армии. По версии организации, официальное подтверждение назначения новых командующих военными округами — это часть масштабного плана по дистанцированию Вооружённых сил от прошлых неудач в ходе СВО. Американские эксперты считают, что это необходимо перед финальным крупномасштабным наступлением России на Украине.

По версии Института изучения войны, на высшие посты в командовании были назначены не самые известные офицеры. Это сделано, как считают американцы, для того, чтобы свалить на них ответственность за возможные неудачи при наступлении. Тем самым Минобороны старается уберечь от критики недавно назначенного Валерия Герасимова.

Ранее сообщалось, что Зеленский опасается вступления Белоруссии в спецоперацию на Украине.