Сегодня, 18 февраля, почти по всей территории Украины звучит сирена воздушной тревоги.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Глава Николаевской области Виталий Ким написал в своём Telegram-канале о неопознанных двух целях, которые летят на запад Украины, и подтвердил пуски российских ракет из акватории Чёрного моря.
Военкоры, ссылаясь на украинские источники, сообщают о обнаружении в воздухе шести ракет "Калибр".
Из-за угрозы массированной ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях начались отключения электроэнергии, информирует ДТЭК.
"Россияне используют для обстрела Украины тактическую авиацию", — сообщил испуганный Ермак, комментируя сегодняшние прилеты ракет.
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