На Украине сообщили о неопознанных целях, летящих на запад, и подтвердили пуски ракет с Чёрного моря

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сегодня, 18 февраля, почти по всей территории Украины звучит сирена воздушной тревоги.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Глава Николаевской области Виталий Ким написал в своём Telegram-канале о неопознанных двух целях, которые летят на запад Украины, и подтвердил пуски российских ракет из акватории Чёрного моря.

Военкоры, ссылаясь на украинские источники, сообщают о обнаружении в воздухе шести ракет "Калибр".

Из-за угрозы массированной ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях начались отключения электроэнергии, информирует ДТЭК.

"Россияне используют для обстрела Украины тактическую авиацию", — сообщил испуганный Ермак, комментируя сегодняшние прилеты ракет.